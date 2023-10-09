В НАТО пообещали Киеву скорую передачу F-16

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

Страны Североатлантического альянса в скором времени поставят Украине истребители F-16, заявил заместитель генерального секретаря организации Мирча Джоанэ на сессии Парламентской ассамблеи НАТО. По его словам, которые приводит ТАСС, это готовы сделать несколько членов Альянса.

Страны НАТО поставили Украине оружие на десятки миллиардов долларов, скоро последуют истребители F-16, — приводит словам Джоанэ агентство.

Ранее ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что НАТО истребила большую часть украинцев. По его словам, поставляя Киеву оружие и деньги, Альянс лишь усугубил российско-украинский конфликт. Он подсчитал, что средний возраст украинского солдата — 40 лет. Ведущий добавил, что на 2020 год мужчин этого возраста на Украине было не больше 300 тысяч, а потери ВСУ с начала СВО составили около полумиллиона человек.

9 октября сообщалось, что внутренние проблемы, выборы, а также общественный скептицизм в Европе и США рано или поздно приведут к падению поддержки Украины. По данным немецкой газеты Zeit, альянс сторонников Киева уже начинает ослабевать, тогда как Россия перевооружается быстрее, чем предполагалось. Авторы заметили, что Москва уже нарастила производство противотанковых управляемых ракет, усовершенствованных беспилотников и снарядов с лазерным наведением для артиллерии.