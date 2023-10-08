В США обвинили НАТО в убийстве украинцев Журналист Моррис: НАТО сократила население Украины

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НАТО истребила большую часть украинцев, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. По его словам, поставляя Киеву оружие и деньги, Альянс лишь усугубил российско-украинский конфликт.

НАТО помогла убить большую часть украинцев. Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворила здесь, — отметил журналист.

Моррис подчеркнул, что из-за распада СССР на Украине почти не осталось молодежи, поэтому средний возраст украинского солдата — 40 лет. На 2020 год по некоторым данным мужчин этого возраста на Украине было не больше 300 тысяч, а потери ВСУ с начала СВО составили около полумиллиона человек. Именно Североатлантический альянс поспособствовал сокращению численности населения, отметил журналист.

Ранее журналисты заявили, что Киев оказался перед непростым выбором — либо продолжать боевые действия, либо начать переговоры. Сейчас власти страны оттягивают политическое урегулирование, однако затягивание конфликта может закончиться гражданской войной, отметили авторы материала.

Накануне британский экс-дипломат и бывший сотрудник MI6 Алистер Крук сообщил, что конфликт на Украине может завершиться этой зимой. По словам Крука, это случится, если Вашингтон прекратит финансовую поддержку Киева.