В Британии назвали срок завершения конфликта на Украине Экс-дипломат Крук: конфликт на Украине может закончиться зимой

Фото: МО Украины

Военный конфликт на Украине может завершиться предстоящей зимой, если Вашингтон прекратит финансовую поддержку Киева, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Алистер Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, из-за роста госдолга США дальнейшее спонсирование Украины приведет к патовой ситуации как для Америки, так и для Европы.

Все действительно разрушается в самом широком смысле, и если не будет финансирования, то, как мне кажется, <...> нынешний этап конфликта подойдет к концу этой зимой, — заявил Крук.

Он добавил, что у украинской армии подходят к концу людские резервы. Кроме того, в скором времени погода ухудшится настолько, что затруднит передвижение пехоты и военной техники.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Киев полностью зависит от Вашингтона и его союзников, а ВСУ продолжают вести боевые действия только благодаря их поддержке. По его словам, если США остановят финансирование, то Украина может прекратить свое существование в течение пары недель. Он также напомнил, что арсеналы западных армий опустели на фоне поставок вооружения и техники на Украину. Это значит, что возможности стран НАТО иссякают и положение ВСУ будет становиться все хуже.