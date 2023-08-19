В США назвали единственный фактор, отделяющий Украину от исчезновения Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон допустил исчезновение Украину без поддержки США

Фото: МО Украины

ВСУ продолжают оказывать сопротивление российской армии исключительно благодаря поддержке со стороны США и их союзников, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. В эфире YouTube-канала Dialogue works он подчеркнул, что эта зависимость сыграет злую шутку с Украиной, которая без внешних дотаций просто прекратит существование.

Киев полностью зависим от Вашингтона. Если США прекратят финансирование, то, я думаю, Украина исчезнет за пару недель, — сказал Джонсон.

В связи с этим эксперт также напомнил, что арсеналы западных армий опустели на фоне поставок вооружения и техники на Украину. Это значит, что возможности стран НАТО иссякают, и положение ВСУ будет становиться все хуже.

Ранее американский журналист Стивен Брайен заявлял, что украинская оборона в Харьковской области оказалась на грани краха. По его мнению, у ВСУ практически нет шансов удержать под контролем Купянск. К тому же, украинские войска понесли серьезные потери в ходе контрнаступления, теперь им приходится бросать в бой резервные силы. Если и этот отчаянный шаг не оправдается, Киев лишится возможности продолжать сопротивление, считает Брайен.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев уже сообщал, что командование Вооруженных сил Украины перебрасывает в Харьков регулярные войска и наемников. Такую активность чиновник связал с подготовкой к решающему бою за город.