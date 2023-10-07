«Будет гораздо хуже»: Украину предупредили о неприятном выборе АТ: Киев должен заключить мир, чтобы сохранить остатки Украины

Фото: МО Украины

Перед властями Украины стоит непростой выбор между продолжением боевых действий и возвращением за стол переговоров, пишет Asia Times. По мнению журналистов, хотя Киев отчаянно противится политическому урегулированию, затягивание конфликта чревато гражданской войной и свержением правительства. С другой стороны, как заметили в издании, переход к дипломатии позволит Украине сохранить армию и контроль над важными городами.

Если Украина продолжит конфликт, то при сохранении нынешних тенденций на поле боя исход будет гораздо хуже, — говорится в материале.

Ранее Sky News отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский провалил переговоры с западными правительствами по вопросу поставок вооружения, так как энтузиазм и возможности стран НАТО ослабевают по мере того, как боевые действия приближаются ко второй годовщине. По этой причине, уверяют британские журналисты, Киев будет вынужден пойти на компромисс с Россией.

Президент США Джо Байден 1 октября подписал закон о бюджете, в котором не учитывается поддержка Украины. После этого он заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев при любых обстоятельствах, однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби признал необходимость одобрения парламента для возобновления поставок оружия украинской армии.