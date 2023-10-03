Стало известно, сколько денег осталось у Пентагона для помощи Украине Белый дом: у Пентагона осталось «несколько миллиардов долларов» на помощь Киеву

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Пентагон располагает еще «несколькими миллиардами долларов» на помощь Украине, поэтому предоставление оружия Киеву пока продолжится прежними темпами, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, которые приводит ТАСС, новые пакеты помощи будут направляться примерно каждые две недели.

У Пентагона все еще есть несколько миллиардов долларов на это, — отметил Кирби.

Он также подчеркнул, что для оказания помощи Украине со стороны Вашингтона требуется поддержка Конгресса США. Последний должен согласовать дополнительное финансирование.

1 октября президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами американского парламента закон о продлении финансирования федерального правительства сроком на 45 дней, до 17 ноября. Таким образом, в Штатах была предотвращена приостановка работы правительства. Она могла привести к увольнениям и отправке в неоплачиваемый отпуск сотен тысяч госслужащих и прекращению действия целого ряда государственных программ. При этом в документ не был включен пункт о помощи Украине.

Известно, что администрация Белого дома запрашивала у законодателей в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Еще $8,5 млрд запрашивались на содействие Украине и некоторым другим странам в отрасли экономики и безопасности. При этом глава Белого дома заверил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не может себе позволить прекратить поддержку Киева.