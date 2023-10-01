Байден заверил, что США продолжат помогать Украине

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заверил, что поддержка Украины продолжится, несмотря на то что в законе о финансировании правительства нет пункта о помощи Киеву. Он подчеркнул, что большинство членов американского конгресса продолжают поддерживать выделение помощи Украине.

Я хочу заверить американских союзников, американский народ и народ Украины, что они могут положиться на нашу поддержку, мы не уйдем, — сказал Байден.

1 октября президент США подписал закон о бюджете правительства, который не включает помощь Украине. В проект вошло только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий.

В июле палата представителей Конгресса США отклонила предложенные рядом законодателей поправки в проект закона о национальной обороне на 2024 финансовый год. Голосованием были отклонены все поправки, касавшиеся снижения и блокировки военной помощи Украине.

Отставной полковник ВВС США Седрик Лейтон предупреждал, что в случае если Вашингтон откажется от дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву, для Украины это будет крахом. По его словам, в этом случае ВСУ не смогут продолжать контрнаступление.