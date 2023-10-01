В США предупредили о последствиях прекращения помощи Киеву Полковник ВВС США в отставке Лейтон: без помощи США Украину ждет крах

Фото: Sgt. Shanae Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если Вашингтон откажется от дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву, для Украины это будет крахом, заявил в эфире телеканала CNN отставной полковник ВВС США Седрик Лейтон. По его словам, в этом случае ВСУ не смогут продолжать контрнаступление.

Причина заключается в том, что Украина полностью зависит от нашей помощи, — сказал Лейтон.

Он пояснил, что из-за отказа Вашингтона от продолжения поддержки ВСУ могут остаться без новых танков Abrams, реактивных систем залпового огня HIMARS, истребителей F-16, что приведет не просто к замедлению действий украинской армии на фронте, а к их полной остановке.

Ранее замруководителя Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский отметил, что ситуация на Украине стала утомлять Запад. По его мнению, именно с этим связано решение американских властей заморозить военную поддержку на полтора месяца. Ходаковский добавил, что это очень больно для Киева и грозит ВСУ большими проблемами.

Палата представителей США 1 октября поддержала проект финансирования правительства сроком на 45 дней, предложенный Республиканской партией. Документ не включает помощь Украине. Президент Джо Байден настаивал на том, что США ни при каких обстоятельствах не могут позволить себе прекратить оказание помощи Украине.