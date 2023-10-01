США приостановили помощь Украине: новости СВО на утро 1 октября

Фото: МО США

Палата представителей США поддержала проект финансирования правительства на срок 45 дней, предложенный Республиканской партией. Отмечается, что документ не включает помощь Украине.

Проект также поддержали 209 членов Демократической партии. Именно демократы накануне голосования называли приоритетной финансовую поддержку Киеву. Сенат Конгресса США одобрил проект временного финансирования правительства сроком на 45 дней, следует из трансляции на сайте верхней палаты конгресса.

США «ни при каких обстоятельствах» не могут позволить себе прекратить оказание помощи Украине, заявил американский президент Джо Байден. Так он прокомментировал принятый конгрессом проект временного финансирования правительства, который не включает поддержку для Киева.

Президент США Джо Байден подписал закон о бюджете правительства, который не включает помощь Украине, говорится в заявлении на сайте Белого дома. В проект вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий.

Попытка украинских военных провести в октябре наступление на Херсонском направлении и захватить Запорожскую АЭС обречена на провал, считает губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, противник будет создавать много шума, однако никаких серьезных действий за этим не последует.

Фото: МО Украины

Китайские поставщики комплектующих для производства дронов сократили свои продажи на территорию Украины, поскольку 1 сентября в КНР вступили в силу новые правила, ограничивающие экспорт компонентов дронов. СВО стала военным конфликтом, который прежде всего можно расценивать как войну дронов, при этом часто для этого используются не боевые дроны, производимые по большей части в Иране и Турции, а трансформированные бытовые беспилотники, которые чаще всего создаются в КНР и используются ВСУ на передовой.

Военнослужащие ВСУ зачастую идут в атаку неосознанно, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, на это указывают рассказы военнопленных. Сальдо предположил, что украинским солдатам добавляли психоактивные вещества в пайки.

Военкор Александр Коц рассказал о тяжелых боях у Клещеевки. По его словам, украинская армия атакует линию обороны восточнее населенного пункта, в то время как российские военные перемалывают огромное количество пехоты ВСУ.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, как артиллеристы ВС РФ выявили под Авдеевкой группу украинских саперов, минирующих тропы в серой зоне. Точным обстрелом российские военные уничтожили все подразделение ВСУ.

Президента Украины Владимира Зеленского может не оказаться в живых к моменту, когда Киев будет подписывать акт о капитуляции, предположил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его мнению, условия мирного соглашения будет диктовать Москва.

Один человек получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на город Трубчевск в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в городе также было повреждено административное здание.

Один человек погиб и двое получили ранения в Волновахском районе ДНР при детонации неразорвавшегося боеприпаса, рассказал глава региона Денис Пушилин. Среди раненых есть ребенок. Также в результате обстрела территории Никольского монастыря со стороны ВСУ 30 сентября были тяжело ранены двое мужчин. Вместе с тем в Горловке женщина получила ранения средней степени тяжести.

Российские военные обстреляли ракетами район сосредоточения подразделений отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России. Ведомство также опубликовало кадры поражения подразделений 72-й бригады ВСУ в районе Курахово.

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар, который уничтожил пункт погрузки отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области. Как уточнили в ведомстве, с помощью разведывательных средств выявили местоположение пункта погрузки бронированной военной техники 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, предназначенной для усиления украинских войск на линии боевого соприкосновения.

Несколько взрывов прозвучало в Одессе. Местные власти информацию не комментировали. Сведений о возможных разрушениях и пострадавших тоже нет. Согласно онлайн-картам Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Подробных данных о произошедшем не поступало.

Фото: РИА Новости

В рамках визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Киев французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили 16 соглашений. В частности, компания — производитель колесных САУ Caesar Nexter сообщила о новых поставках артиллерии для ВСУ.

Мощный взрыв прогремел в Деснянском районе Киева. После взрыва начался пожар. Согласно онлайн-картам Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в регионе не объявлялась. О причинах взрыва также ничего неизвестно.

Впервые в истории британские войска будут размещены на Украине. Ведутся переговоры с армейским командованием относительно переноса официальной программы подготовки, проводимой Лондоном, на украинскую территорию.

Несколько взрывов прогремело в подконтрольном Киеву Запорожье. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Вооруженные силы Украины за сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате атак ВСУ погиб мирный житель в населенном пункте Ольгинка.

Группировка войск «Центр» Вооруженных сил России ликвидировала 50 военных ВСУ, в том числе боевиков из спецбригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук. Атака произошла на Краснолиманском направлении.

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