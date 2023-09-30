ВСУ применили химоружие в Донбассе: новости СВО на вечер 30 сентября Последние новости об СВО на Украине

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

30 сентября Минобороны России сообщило, что артиллеристы группировки «Юг» Вооруженных сил РФ ликвидировали шесть опорных пунктов украинской армии в населенном пункте Клещеевка в ДНР. Кроме этого, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» ударили по ВСУ около Предтечино. Было уничтожено восемь беспилотников, 11 автомобилей, боевая машина пехоты, гаубица «Мста-Б» и другое вооружение.

На Марьинском и Авдеевском направлениях группировка «Юг» отразила две вражеские атаки и уничтожила две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Кроме этого, Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие Южной группировки войск нанесли удар по позициям украинских военных в районе населенного пункта Спорное в ДНР. Ведомство опубликовало видео, на котором показано не менее пяти взрывов в полях.

Также в российском военном ведомстве заявили, что бойцы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении. По данным Минобороны, оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» нанесла удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады и 7-го стрелкового батальона противника в районе населенных пунктов Чернещина и Новолюбовка. Общие потери ВСУ составили до роты живой силы, один беспилотный летательный аппарат и два миномета.

Фото: МО РФ

Представитель экстренных служб Херсонской области в беседе с ТАСС рассказал, что подразделения ВС РФ пресекли попытку украинского десанта высадиться на острове Большой Потемкин в устье Днепра. По его словам, в огневую ловушку угодили около 12 бойцов противника.

Как утверждает военный эксперт Василий Дандыкин, гипотетические планы ВСУ взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию и форсировать Днепр являются безумием. Он отметил, что у Киева нет достаточных средств — и личного состава, и техники для реализации подобных задач.

Военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал видео с подбитой украинской боевой машиной пехоты Bradley американского производства. Кадры были сняты в районе села Работино в Запорожской области.

По данным украинских СМИ, днем 30 сентября в подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы. В областной администрации сообщили, что два ракетных удара были нанесены по территории Матвеевской ОТГ. По предварительной информации, был поврежден объект критической инфраструктуры, пять человек получили ранения. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого украинские СМИ сообщили, что взрывы прогремели в районе города Южное в Одесской области. Был зафиксирован один прилет, остальные снаряды были сбиты силами противовоздушной обороны. Над Одесской областью были уничтожены шесть дронов-камикадзе.

Глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов сообщил об обстрелах, произошедших в ночь на 30 сентября. По его словам, один из снарядов попал в объект инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо предложил ВС РФ повторить путь князя Григория Потемкина и полководца Александра Суворова в ходе военной операции на Украине и дойти до Измаила в Одесской области. Он заявил, что эти территории должны вернуться в состав России.

Фото: МО РФ

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в результате российских атак пострадали 37 украинских военно-промышленных предприятий. По его словам, власти планируют восстановить их в ближайшее время.

В свою очередь начальник Харьковского гарнизона генерал Сергей Мельник рассказал, что около 90% систем противовоздушной обороны в Харьковской области были уничтожены в первые дни боестолкновений Украины и России. По его словам, российские военные знали, где располагаются системы ПВО, поскольку большинство из них были построены еще в Советском Союзе. Изначально удары наносились именно по ним.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Муром Шебекинского городского округа. В результате удара никто не пострадал, повреждения получили три частных домовладения.

Как утверждает советник главы ДНР Ян Гагин, ВСУ использовали химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой. Он отметил, что до этого украинская армия применяла химоружие в ряде других городов. Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что в качестве химического оружия ВСУ могли использовать учебный газ, которым в армии окуривают палатки, или «Черемуху», с помощью которой разгоняют демонстрантов.

По данным The New York Times, госпиталь Пентагона в немецком Ландштуле начал принимать иностранных бойцов ВСУ из США и других государств, получивших ранения в ходе боев на Украине. Издание отмечает, что это знаменует собой новый заметный шаг в углублении участия Вашингтона в конфликте.

Reuters сообщило со ссылкой на европейских чиновников, что Вооруженные силы Румынии приступили к переброске зенитных ракетных комплексов на границу с Украиной. Средства ПВО размещаются вблизи приграничных населенных пунктов на Дунае.

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что крылатые ракеты Taurus должны быть немедленно поставлены Киеву. По ее словам, «международное право разрешает Украине бить по военным целям на территории России, независимо от того, где произведено оружие и кто его поставляет».

Глава турецкой компании Baykar Халюк Байрактар заявил, что инвестирует около $100 млн в строительство трех объектов на территории Украины. По его словам, будут построены завод по производству беспилотников Bayraktar, сервисный центр и главный офис компании.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании альянса оборонных индустрий. По его словам, декларацию о присоединении к альянсу уже подписали 13 компаний. Зеленский добавил, что в мероприятии принимают участие представительства более 30 стран и 252 военных предприятия, ответственных за «полный спектр оружия, оборонных систем и решений».

Также украинский лидер рассказал, что отечественные специалисты работают над созданием флота морских дронов, которые будут использоваться для нападения на российские военные корабли. Он также сообщил, что на Украине появилось собственное производство пушек и снарядов для вооружения НАТО. Эту информацию подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, речь идет о снарядах 155 мм калибра.

Фото: МО Украины

Как утверждает военкор Евгений Поддубный, Украина заполучила флот морских беспилотников стараниями США и Великобритании. По его словам, эти страны являются лидерами в разработке систем управления и целеуказания для безэкипажных катеров.

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что оказание странами Запада военной помощи Украине приводит только к росту числа погибших. По словам политика, сторонам конфликта следует немедленно начать мирные переговоры.

Китайское издание Sohu пишет, что Зеленский воодушевлен поставкой американских танков Abrams ВСУ, но вскоре может разочароваться в них. Автор статьи пояснил, что американские танки непривычны для украинских военных, поэтому эффективность бронетехники на поле боя может оказаться низкой. Он добавил, что Abrams нередко подбивали в конфликтах на Ближнем Востоке, то же самое их ждет на Украине.

Как туверждает генсек НАТО Йенс Столтенберг, члены Альянса столкнулись с разногласиями в вопросах военной поддержки Украины, однако скоро должен появиться способ исправить ситуацию. По его словам, причиной кризиса стала позиция Польши и Словакии, где наблюдается негативная риторика в адрес Киева.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что военная операция на Украине продолжится до момента уничтожения «нацистского киевского режима», а новых регионов в РФ станет еще больше. По мнению сенатора от Крыма Сергея Цекова, речь идет о Николаевской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях.

Смотрите также:

ВСУ обстреляли Белгород из РСЗО: новости СВО на утро 30 сентября