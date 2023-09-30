Подбитая у Работино украинская БМП Bradley попала на видео

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал в своем Telegram-канале видео, на которое попала подбитая украинская боевая машина пехоты Bradley американского производства. Кадры были сняты в районе села Работино в Запорожской области.

Ранее Telegram-канал опубликовал кадры уничтожения FPV-дронами пехоты ВСУ у Работино и Времевки. На видео было показано, как российские беспилотники поражают позиции украинских военных.

По словам члена Совета Федерации РФ от Запорожской области Дмитрия Рогозина, вечером 26 сентября и утром 27 сентября ВСУ предприняли новые попытки натиска на Ореховском направлении Запорожского фронта, — силами до батальона пехоты при поддержке артиллерии и бронетехники. Атаки были отбиты огнем артиллерии ВС РФ. При этом некоторые военкоры отрицают факт массового наступления.

Как заявил позднее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, российская армия переломила ситуацию в районе населенного пункта Работино в свою пользу. Он отметил, что из-за успехов ВС РФ украинская армия вынуждено выводит в тыл свою 47-ю бригаду из того района из-за ее отказа выполнять боевые задачи на фоне высоких потерь.