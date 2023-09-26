«Поперли. Много»: Рогозин сообщил о наступлении ВСУ в Запорожской области Рогозин заявил о начале крупного наступления ВСУ на Запорожском фронте

Член Совета Федерации РФ от Запорожской области, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о начале наступления Вооруженных сил Украины в Запорожской области. В своем Telegram-канале он сообщил об атаке ВСУ двумя словами: «Поперли. Много». Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на источники, заявил о начале крупного наступления ВСУ в этом регионе. По его словам, ВСУ отправились на штурм позиций на участке Работино-Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино-Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта. <...> По состоянию на полчаса назад враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот, — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Позже Рогозин сообщил, что по противнику отработала артиллерия, после чего ВСУ притихли и стали зализывать раны.

Отработала по ним наша арта. Противник притих. Зализывает раны. Посмотрим, — заявил Рогозин.

Военэксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru ранее предположил, что направлениями «последнего рывка» ВСУ станут Работино и Мелитополь. Он отметил, что данные населенные пункты могут стать целями вероятного нового крупномасштабного наступления ВСУ. По его словам, соотношение сил в зоне СВО складывается в пользу ВС России.