Появились кадры уничтожения FPV-дронами пехоты ВСУ у Работино и Времевки

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры уничтожения FPV-дронами пехоты ВСУ у Работино и Времевки. На них видно, как российские беспилотники поражают позиции украинских военных.

29 сентября российские военные атаковали места дислокации Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Удар по позициям ВСУ нанесли бомбардировщики группы «Центр».

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, как Воздушно-космические силы России уничтожили переправы через реку Оскол, по которым получала снабжение группировка украинских войск у границы Харьковской области и Донбасса.

Удары по переправам наносились высокоточными ракетами Х-38 класса «воздух-поверхность», которые снабжены полуактивными головками самонаведения и предназначены для уничтожения широкого круга целей, от одиночных до групповых.

Кроме того, появилось видео уничтожения военной техники и артиллерии ВСУ с помощью «Ланцетов» на Ореховском, Краснолиманском и Времевском направлениях. Дроны поразили пикап и артустановку ВСУ, а также бронеавтомобиль американского производства.

До этого российские силы уничтожили штурмовую группу ВСУ у Клещеевки на Артемовском направлении. Противник потерял порядка 30 человек личного состава.