Военкоры опровергли массовую атаку ВСУ на Запорожском направлении «Архангел спецназа Z»: массового наступления ВСУ на Запорожском фронте не было

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщает, что вечером 26 сентября массового наступления ВСУ на Запорожском направлении не было, все проходило в штатном режиме. По данным канала, российские военные проводили разведку местности посредством БПЛА, которая не выявила выдвижения групп ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал уточнил, что утром по позициям противника южнее Орехово отработала РСЗО. В направлении села Вербовое ВСУ направили несколько групп пехоты при поддержке артиллерии, однако их накрыли ответные артудары, пишет канал.

Член Совета Федерации РФ от Запорожской области, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин вечером 26 сентября сообщил о начале наступления Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Он написал об атаке ВСУ двумя словами: «Поперли. Много».

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на источники также заявил о начале крупного наступления ВСУ в этом регионе. По его словам, украинские военные отправились на штурм позиций на участке Работино — Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта.

Военэксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru ранее предположил, что направлениями «последнего рывка» ВСУ станут Работино и Мелитополь. Он отметил, что данные населенные пункты могут стать целями вероятного нового крупномасштабного наступления армии Украины.