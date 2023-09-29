«Абсолютный перелом»: военэксперт об успехах армии России под Работино Военный эксперт Матвийчук заявил о скором прорыве армии России под Работино

Фото: МО РФ

Российская армия переломила ситуацию в районе населенного пункта Работино в свою пользу, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он отметил, что из-за успехов ВС РФ украинская армия вынуждено выводит в тыл свою 47-ю бригаду из того района, из-за ее отказа выполнять боевые задачи на фоне высоких потерь.

ВСУ пытаются выбраться из ловушки, в которую угодили под Работино, однако их попытки пока остаются тщетными. Мы заставили прекратить сопротивление и создать такую ситуацию, когда их надо вывести с поля боя. О полной победе еще рано говорить, мы ведем много боев. Но самое главное то, что я наблюдаю абсолютный перелом во всех направлениях, мы ловим эту силу, и через 2-3 недели, думаю, у нас будут очень хорошие новости, — сказал Матвийчук.

Вечером 26 сентября и утром 27 сентября ВСУ предприняли новые попытки натиска на Ореховском направлении Запорожского фронта, — силами до батальона пехоты при поддержке артиллерии и бронетехники. Атаки были отбиты огнем артиллерии ВС РФ. При этом некоторые военкоры отрицают факт массового наступления.

Ранее журналисты американского издания The Wall Street Journal описали новую тактику, которую применяют ВСУ из-за больших потерь западной техники на поле боя. Отмечается, что украинские военные теперь действуют небольшими группами.