В США раскрыли боевую тактику ВСУ WSJ: тяжелые потери вынудили ВСУ сменить тактику

Фото: МО Украины

Большие потери западной техники на поле боя вынудили Вооруженные силы Украины сменить тактику, пишет американская газета Wall Street Journal. Отмечается, что это заставило ВСУ действовать небольшими группами.

По данным издания, к линии фронта эти группы доставляются на бронетранспортерах.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о том, что большая часть контрнаступления ВСУ в настоящее время проходит пешком.

Американское издание New York Times называет успехи ВСУ минимальными при дорогостоящих усилиях. Отмечается, что затянувшаяся ситуация на фронте может повлиять на поддержку Украины со стороны западных стран.

Перед этим бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что контрнаступление ВСУ не могло закончиться победой Украины. По его словам, Киев никогда не имел средств, чтобы конкурировать с российской армией.

При этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что боевые действия в зоне спецоперации на Украине с приходом осенней непогоды могут стать менее активными, но их значительное ослабление представляет угрозу для российских сил. Он пояснил, что заморозка конфликта даст противнику возможность передышки.