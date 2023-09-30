«Ничего, кроме убийств»: экс-премьер Словакии о поставках оружия Украине Экс-премьер Словакии Фицо высказался против поставок Западом оружия Украине

Фото: МО США

Оказание странами Запада военной помощи Украине приводит только к росту числа погибших, заявил бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого приводит британская газета Telegraph. По словам политика, сторонам конфликта следует немедленно начать мирные переговоры.

Вооружение Украины не приносит ничего, кроме убийств, — сказал Фицо.

Он также выступил против санкций в отношении России. Фицо высказался за отмену этих ограничений, поскольку они привели к ухудшению экономической ситуации в его стране.