Военкор объяснил, почему США не откажутся спонсировать Украину Военкор Руденко обвинил конгрессменов США в работе на оружейное лобби

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Конгресс США не прекратит поддерживать Украину, так как подавляющее большинство его членов получает деньги от крупных оружейных компаний, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. Он подчеркнул, что эти предприятия получают прямую прибыль от конфликта на Украине, поэтому они заинтересованы в его продолжении.

Большая часть представителей Конгресса США находится на «подкормке» у корпораций, которые получают прямую прибыль от войны на Украине. <...> Так что деньги на войну на Украине никогда не закончатся. Скорее закончатся украинцы, — написал Руденко, комментируя обсуждение конгрессменами размера военной помощи Украине.

Военкор также отметил, что у Вашингтона много денег, которые он может направить на поддержку Киева и других союзников. Это обусловлено тем, что США печатают доллары, «не подтверждая их ничем». При этом Руденко считает, что такая стратегия США привела к усугублению экономического кризиса.

Как сообщалось ранее, в Конгрессе США не приняли две поправки к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год. Они предусматривали сокращение военной помощи Украине. Отмечается, что обе поправки внесли члены Республиканской партии США.