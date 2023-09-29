«Не может четко дать ответ»: в Киеве испугались позиции Запада по оружию Секретарь СНБО Украины Данилов допустил прекращение военной поддержки Запада

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Вопреки заявлениям западных политиков о военной поддержке Украины, она не может рассчитывать на внешних партнеров в вопросе дальнейших поставок оружия, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу «1+1». По его словам, позиция союзных государств слишком расплывчатая, тогда как киевские власти хотят четкого понимания перспектив.

Нам до этого времени никто не может четко дать ответ на вопрос, что такое наша победа. Нам говорят: мы вас будем поддерживать до — потом словосочетание — «победа». Говорят, до того момента, пока вы не решите самостоятельно принимать те или иные решения. А нам нужно четко понимать: они с нами идут до победы или они с нами идут определенное время, — сказал чиновник.

Ранее на заседании Палаты представителей США конгрессмены не смогли проголосовать за две поправки к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год. Обе поправки предусматривали сокращение военной помощи Украине. Одну из них предложил республиканец из Флориды Мэтт Гетц. В ней говорилось о полном отказе от выделения средств из казны на военную помощь Украине.

Позднее конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила, что нижняя палата парламента США все же отдаст голоса за исключение Украины из проекта оборонного бюджета. Она назвала такой шаг победой для страны.