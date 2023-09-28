Палата представителей отклонила предложения по сокращению помощи Киеву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В ходе последнего заседания палаты представителей Конгресса США не были приняты две предложенные поправки к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год, следует из трансляции заседания, которую проводил телеканал C-SPAN. Обе поправки предусматривали сокращение военной помощи Украине.

Первую поправку предложил республиканец из Флориды Мэтт Гетц, в которой предлагалось полностью прекратить выделение средств из бюджета на военную помощь Украине. Эту инициативу поддержали 93 члена палаты представителей, но 339 проголосовали против. После неудачного голосования Гетц выразил свою позицию на Twitter, заявив: «Мы проиграли голосование, но побеждаем в споре».

Вторую поправку представил республиканец из Аризоны Энди Биггс предлагая исключить из проекта оборонного бюджета пункт о выделении $300 млн на военную помощь Украине. Инициативу поддержали 104 члена палаты, но 330 проголосовали против.

В палате представителей Конгресса США заседает 435 конгрессменов, и в настоящее время она находится под контролем Республиканской партии.

Недавно стало известно, что около 30 членов Республиканской партии США отклонили запрос Белого дома на выделение нового пакета помощи Украине. По словам политиков, они выступают против дополнительных расходов на военный конфликт. Кроме того, республиканцы недовольны отсутствием каких-либо объяснений со стороны правительства США о конечной цели выделения помощи Киеву.