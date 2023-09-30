Зеленский: Украина создаст флот морских дронов для атак на корабли РФ

Фото: МО Украины

Украинские специалисты работают над созданием флота морских дронов, которые будут использоваться для нападения на российские военные корабли, сообщил в ходе выступления на Международном форуме оборонных индустрий президент Украины Владимир Зеленский. Видео с речью главы государства было опубликовано в его Telegram-канале. Также он рассказал, что на Украине появилось собственное производство пушек и снарядов для вооружения НАТО.

Мы создаем первый в мире флот морских дронов, который лишает российские военные корабли смысла и заставляет их прятаться. Мы начали производство пушек и снарядов натовских калибров, которые необходимы на поле боя, — сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас украинские специалисты предлагают программные решения для обороны страны, от управления до кибербезопасности.

Ранее гендиректор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что руководство компании не отказалось от планов по строительству завода на территории Украины. По его словам, новое предприятие будет защищено зенитно-ракетными комплексами. Он также отметил, что никто не сможет отговорить руководство компании от решения по строительству завода.

Представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Rheinmetall от строительства предприятия на Украине. По ее словам, завод станет законной целью для Вооруженных сил России наряду с любыми другими объектами украинского оборонного комплекса.