МИД предупредил о последствиях строительства завода Rheinmetall на Украине Захарова: завод Rheinmetall станет законной целью на Украине, если будет построен

Завод немецкой компании Rheinmetall по производству и ремонту бронетехники на Украине станет законной целью российских военных, если будет построен, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее гендиректор компании Армин Паппергер рассказал, что предприятие заработает в ближайшие три месяца.

Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для вооруженных сил России, — сказала Захарова.

Rheinmetall будет производить вооружения совместно с украинской государственной компанией «Укроборонпром». Кроме того, компания будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и других бронемашин, произведенных на этом заводе.

10 июля министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в стране началось строительство завода по производству Bayraktar. Работы планируют завершить в 2025 году. 8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства дронов.