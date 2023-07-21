Rheinmetall построит завод на Украине вопреки угрозе его уничтожения Bild: завод Rheinmetall на Украине будут охранять с помощью ЗРК

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Завод Rheinmetall

Немецкая компания Rheinmetall не отказалась от планов по строительству завода на территории Украины, сообщает Bild со ссылкой на заявление гендиректора концерна Армина Паппергера. По его словам, новое предприятие будет защищено зенитно-ракетными комплексами. Он также заверил, что никто не сможет отговорить руководство компании от этого решения.

Нас не отговорят от нашей помощи Украине, — заявил он.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее предостерегла Rheinmetall от строительства завода на Украине. По ее словам, предприятие станет законной целью для Вооруженных сил России наряду с любыми другими объектами украинского оборонного комплекса.

Гендиректор Rheinmetall заявил о планах по созданию завода на Украине в марте 2023 года. По его словам, определенные договоренности по сделке уже были достигнуты. Предполагается, что на реализацию проекта будет потрачено около €200 млн, средства будут выделены из государственного бюджета. По словам Паппергера, новое предприятие будет выпускать до 400 танков в год.