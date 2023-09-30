Названо химоружие, которое ВСУ могли применить под Горловкой Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли использовать в ДНР «Черемуху» или зарин

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В качестве химического оружия, о применении которого сообщили в ДНР, ВСУ могли использовать учебный газ, которым в армии окуривают палатки, или «Черемуху», с помощью которой разгоняют демонстрантов, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он также допустил, что украинские войска могли применить слезоточивый газ.

Мы знаем, что ВСУ применяют фосфорные бомбы. Может быть вариант с зарином, зоманом, VX, но я не думаю, должно быть подтверждение от наших служб. Это серьезное преступление, даже немцы на это не шли, — отметил эксперт.

Он также напомнил о провокации «Белых касок» в Сирии и предположил, что это может повториться на Украине. Дандыкин не исключил, что украинские власти могут обдумывать такой вариант.

Ранее об использовании ВСУ химических боеприпасов при обстреле российских позиций под Горловкой в Донецкой Народной Республике сообщил советник главы региона Ян Гагин. Сославшись на источники на фронте, он рассказал, что ВСУ ведут плотный огонь из ствольной артиллерии, снаряды которой начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани, раздражение на коже.