ВСУ обстреляли Белгород из РСЗО: новости СВО на утро 30 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгородскую область с помощью реактивной системы залпового огня «Уран», сообщили в пресс-службе Минобороны России. Силы ПВО сбили в небе над регионом девять снарядов.

Белый дом намерен обеспечить Украине долгосрочную поддержку на годы вперед, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Для этого необходимо заручиться поддержкой конгресса. Салливан подчеркнул, что споры по поводу выделения дополнительных средств для Киева связаны с ограниченной группой законодателей из одной партии.

Вооруженные силы Украины атаковали поселок Погар в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

Несколько взрывов произошло в Винницкой и Черкасской областях Украины. По словам представителя местных властей, эти звуки связаны с работой систем ПВО. Режим воздушной тревоги объявляли в ряде областей, включая Винницкую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую, Хмельницкую и Черкасскую.

За Украину сложнее жить, чем умирать, заявил бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко. Таким образом он объяснил журналисту, почему не служит в рядах ВСУ. Брат мэра Киева также отметил, что в этом и заключается разница между русскими и украинцами. Кличко считает, что граждан России принуждают идти на фронт, а жители Украины якобы стремятся попасть туда добровольно.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании план нового контрнаступления и захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил источник, близкий к компетентным органам. Этот план включает в себя концентрацию крупной группировки морской пехоты ВСУ в Николаевской области с целью форсирования реки Днепр.

Подпольщики «Русского Херсона» оказывают помощь российским артиллеристам в проведении операций, рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо. Они передают данные войскам, а те наносят удары. Так, по переданным «Русским Херсоном» данным был уничтожен пункт временного расположения боевиков и военной техники в селе Львово, склад боеприпасов у Антоновского моста, командный пункт в селе Садово, а также ангар с военной техникой в Херсоне.

Украинские военные исчерпали свой запас ракет для своих реактивных систем залпового огня «Град». О проблемах ВСУ со снаряжением рассказали аналитики. Так, год назад украинская армия имела в своем распоряжении 60 тысяч ракет 122 мм калибра для систем «Град», поставленных из США. При этом уже в августе 2023-го некоторые подразделения ВСУ остались с пустыми установками.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по селу Новоказанковатое в Запорожской области, сообщили оперативные службы. Украинские военные выпустили две ракеты. Никто не пострадал, хотя под обстрел попали жилые дома.

Фото: t.me/vvgladkov

Здание гостиницы в Енакиево в ДНР попало под обстрел ВСУ, сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, в гостинице проживали строители из области, восстанавливающие город.

Серьезные потери среди личного состава ВСУ заставляют Киев использовать беспрецедентные меры для восполнения своей армии. В частности, власти отправляют на фронт инвалидов. При этом украинские ресурсы используют дезинформацию о рисках мобилизации в России, чтобы дестабилизировать россиян. Журналисты отмечают, что на фоне серьезных потерь ВСУ Россия справляется с ситуацией на фронте.

Российские беспилотники «Герань» оснащены новой боевой частью, начиненной шрапнелью. Она выбрасывает вольфрамовые поражающие элементы. Также у беспилотников теперь планер из обновленного композитного материала, заполненный твердым пенопластом, и новые антенны. Они позволяют снизить угрозу воздействия систем РЭБ. Обновили у «Гераней» и аккумулятор с двигателем.

Американский журналист Клейтон Моррис поразился кадрам того, как украинские солдаты сдаются в плен. Он отметил, что западные СМИ вряд ли захотят это увидеть.

Военкор Юрий Котенок опубликовал видео уничтожения замаскированного танка ВСУ под Соледаром. На кадрах видно, как российские средства разведки обнаруживают боевую машину, затем по ней наносится точный удар.

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