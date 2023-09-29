Уничтожение замаскированного танка ВСУ под Соледаром попало на видео

Фото: МО РФ

Военкор Юрий Котенок опубликовал в Telegram видео уничтожения замаскированного танка ВСУ под Соледаром. На кадрах видно, как российские средства разведки обнаруживают боевую машину, затем по ней наносится точный удар.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» до этого опубликовал видео уничтожения российским десантом отряда ВСУ в блиндаже под Соледаром. На кадрах видно, как российские военные поражают укрепление украинских военных с помощью FPV-дрона.

Ранее Telegram-канал опубликовал кадры уничтожения FPV-дронами пехоты ВСУ у Работино и Времевки. На видео показано, как российские беспилотники поражают позиции украинских военных.

Telegram-канал «Работайте, братья» показал кадры ударов бомбардировщиков группы «Центр» по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении. Корректировка огня велась с разведывательного беспилотника.

Военный эксперт Борис Рожин опубликовал видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Гуляйполе. По военной технике противника работала артиллерия 177-го полка морской пехоты ВС РФ.

В Сети появились кадры нанесения ударов Воздушно-космическими силами России по переправам через реку Оскол. Были уничтожены три моста, по которым получала снабжение группировка украинских войск у границы Харьковской области и Донбасса.