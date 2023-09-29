Киев обвинили в драконовских мерах при мобилизации граждан Asia Times: Киев прибегает ко все более драконовским мерам для восполнения армии

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Серьезные потери среди личного состава ВСУ заставляют Киев использовать беспрецедентные меры для восполнения своей армии, пишет издание Asia Times. В частности, власти отправляют на фронт инвалидов. При этом украинские ресурсы используют дезинформацию о рисках мобилизации в России, чтобы дестабилизировать россиян.

Киев прибегает ко все более драконовским мерам , чтобы перебросить на фронт достаточное количество войск. Недавно власти распространили мобилизацию на ранее освобожденные от службы группы, такие как люди с частичной инвалидностью, — сказано в публикации.

При этом журналисты отмечают, что на фоне серьезных потерь ВСУ Россия справляется с ситуацией на фронте. Поэтому украинские ресурсы все чаще запускают кампанию по дезинформации, чтобы «посеять инакомыслие среди россиян». Так, издание высмеяло ряд ситуаций, когда «анонсы» из Киева о мобилизации в РФ не сбывались.

Распространение слухов о скорой мобилизации в России, очевидно, является частью психологической войны на Украине, но чем больше они делают это и ничего не происходит, тем менее правдоподобным становится это, — отмечает издание.

Несмотря на все разговоры о российской мобилизации, именно Украина, похоже, страдает от нехватки рабочей силы, подытожили журналисты.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ за сентябрь составили свыше 17 тысяч человек. Также, по его словам, украинская армия потеряла более 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники, среди них два танка Leopard, один — Challenger и семь боевых машин пехоты (БМП) Bradley.