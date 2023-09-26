Шойгу подсчитал потери среди украинских военных за сентябрь Шойгу: потери ВСУ за сентябрь превысили 17 тысяч военных

Фото: МО Украины

Потери ВСУ за текущий месяц составили свыше 17 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС. Также, по его словам, украинская армия потеряла более 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники, среди них — два танка Leopard, один — Challenger и семь боевых машин пехоты (БМП) Bradley.

За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов Америки, а также два немецких танка Leopard и один английский танк Challenger, — сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 71 тысячу человек. По его словам, российская армия уничтожила 543 танка и 18 тысяч бронемашин. Президент добавил, что Украина не смогла достичь заявленных целей наступления.

Вооруженные силы Украины за год потеряли до 90% личного состава, пополнившего ряды ВСУ осенью прошлого года, рассказал ранее и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной. По его словам, план мобилизации выполнен только на 13%, тогда как украинские войска нуждаются в пополнении.