Потери ВСУ за текущий месяц составили свыше 17 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС. Также, по его словам, украинская армия потеряла более 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники, среди них — два танка Leopard, один — Challenger и семь боевых машин пехоты (БМП) Bradley.
За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов Америки, а также два немецких танка Leopard и один английский танк Challenger, — сказал министр.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 71 тысячу человек. По его словам, российская армия уничтожила 543 танка и 18 тысяч бронемашин. Президент добавил, что Украина не смогла достичь заявленных целей наступления.
Вооруженные силы Украины за год потеряли до 90% личного состава, пополнившего ряды ВСУ осенью прошлого года, рассказал ранее и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной. По его словам, план мобилизации выполнен только на 13%, тогда как украинские войска нуждаются в пополнении.