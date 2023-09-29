В США поразились кадрам сдачи солдат ВСУ в плен Журналист Моррис удивился кадрам сдачи в плен солдат ВСУ

Фото: МО Украины

Американский журналист Клейтон Моррис поразился кадрам того, как украинские солдаты сдаются в плен. В видео, опубликованном на YouTube-канале Redacted, он отмечает, что западные СМИ вряд ли захотят это увидеть.

Украинские военные складывают оружие и сдаются российским войскам. Это невероятно, правда, <...> западные СМИ не захотят, чтобы вы увидели это, — сказал Моррис.

Бывшая заместитель главы Министерства обороны Украины ранее заявила, что украинские войска продвигаются крайне медленно. Она подчеркнула, что армия республики страдает от нехватки вооружений, несмотря на поставки со стороны западных партнеров.

Она также добавила, что у российской армии есть преимущество в вооружении. По ее мнению, проблемы украинской армии с оружием и бронетехникой связаны с неподготовленностью стран Запада к конфликту с Россией. Маляр подчеркнула, что для победы Киеву необходим технологический прорыв. В противном случае Украина может прекратить свое существование, считает она.

До этого американский обозреватель Дэвид Френч в публикации для The New York Times заявил, что Украина повторяет ошибки Германии, которые она совершила в годы Первой мировой войны. По его словам, в 1918 году германская армия предприняла попытку наступления, которая стала для нее губительной.