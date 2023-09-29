Зеленский согласовал с США план нового наступления ВСУ

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании план нового контрнаступления и захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к компетентным органам. Этот план включает в себя концентрацию крупной группировки морской пехоты ВСУ в Николаевской области с целью форсирования реки Днепр.

В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом Сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС, — заявил собеседник агентства.

Он также назвал план авантюрой, которую инициировал Зеленский, чтобы подчеркнуть свою решимость. Тем не менее такие действия могут иметь серьезные последствия и привести к трагедии, уверен источник.

Ранее американский обозреватель Дэвид Френч в публикации для The New York Times заявил, что Украина повторяет ошибки Германии, которые она совершила в годы Первой мировой войны. По его словам, в 1918 году германская армия предприняла попытку наступления, которая стала для нее губительной.