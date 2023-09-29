Сальдо рассказал о помощи подпольщиков «Русский Херсон» российской армии

Фото: kremlin.ru

Владимир Сальдо

Подпольщики «Русского Херсона» оказывают помощь российским артиллеристам в проведении операций, рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Они передают данные войскам, а те в свою очередь наносят удары.

Подпольщики организации «Русский Херсон» помогают российским артиллеристам в проведении военных операций, — сообщил Сальдо.

Так, по переданным «Русским Херсоном» данным был уничтожен пункт временного расположения боевиков и военной техники в селе Львово, склад боеприпасов у Антоновского моста, командный пункт в селе Садово, а также ангар с военной техникой в Херсоне.

Причем часть сведений бойцы «Русского Херсона» получили от солдат украинской теробороны, которые не хотят быть пушечным мясом и рабами киевского режима, — отметил глава Херсонской области.

Ранее военкор Юрий Котенок опубликовал видео уничтожения замаскированного танка ВСУ под Соледаром. На кадрах видно, как российские средства разведки обнаруживают украинскую боевую машину, а затем по ней наносится точный удар. До этого было опубликовано видео уничтожения российским десантом отряда ВСУ в блиндаже под Соледаром. На кадрах видно, как российские военные поражают укрепление украинских военных с помощью FPV-дрона.