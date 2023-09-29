ВСУ ударили по населенному пункту в Запорожской области ВСУ выпустили две ракеты по селу Новоказанковатое в Запорожской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по селу Новоказанковатое в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы. Украинские военные выпустили две ракеты. Никто не пострадал, хотя под обстрел попали жилые дома.

Удары пришлись рядом с жилым массивом. Взрывной волной у двух домов на улице Молодежной выбиты стекла и повреждена кровля. Также взрывной волной частично выбиты стекла в средней общеобразовательной школе и Доме культуры. Пострадавших и жертв нет, — говорится в заявлении.

Ранее 29 сентября украинский дрон сбросил взрывчатку на машины возле жилого дома в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области. По его словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, повреждения получили два автомобиля.

В этот же день в Донецкой Народной Республике на мэра Горловки Ивана Приходько совершили покушение. По информации военкора Александра Сладкова, по чиновнику нанесли два удара из американских ракетных систем залпового огня HIMARS.

Сам Приходько подтвердил журналистам, что попал под обстрел ВСУ, однако не стал утверждать, что это было именно покушение на его жизнь, поскольку он был не один во время прилета.