Украинский дрон сбросил бомбу возле живого дома под Белгородом Гладков сообщил, что дрон ВСУ сбросил бомбу возле жилого дома под Белгородом

Фото: МО Украины

Украинский дрон сбросил взрывчатку на машины возле жилого дома в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, повреждения получили два автомобиля.

Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. С него было сброшено взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили. Пострадавших нет. Взрывной волной посечены две машины, — написал Гладков.

29 сентября белгородский губернатор также сообщал, что украинские войска атаковали приграничный город Шебекино. По его словам, огонь велся с применением минометов и танкового орудия. Он уточнил, что при обстреле была повреждена промышленная инфраструктура.

Как отмечает Telegram-канал Mash, в результате танкового обстрела Белгородской области пострадал гражданин Китая — ему сломало руку от взрывной волны. По информации канала, также украинские военные начали стрелять по электроподстанции у села Нежеголь из Т-64, который они подогнали к приграничному селу Гатище в Харьковской области. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Кроме того, Гладков сообщил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Дорогощь. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, получили повреждения два частных жилых дома и местная школа.