На мэра Горловки совершили покушение Военкор Сладков: на мэра Горловки Приходько совершили покушение с помощью HIMARS

Фото: t.me/Prikhodko1970

Иван Приходько

В Донецкой Народной Республики (ДНР) на мэра Горловки Ивана Приходько совершили покушение, сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, по чиновнику нанесли два удара из американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

[Совершено] покушение на главу Горловки Ивана Приходько, — написал Сладков.

Военкор добавил, что атаку из HIMARS может предпринять только Украина.

Россия глав администраций украинских территорий не убивает, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что замруководителя Росгвардии в Донецкой Народной Республике, бывший руководитель батальона «Восток» Александр Ходаковский попал под обстрел ракетами HIMARS со стороны ВСУ. Он добавил, что теперь ему придется менять местоположение.

Ранее военкор Алексей Живов посоветовал российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО, защищать все участки тела, чтобы выжить при ударах кассетными боеприпасами. Он подчеркнул, что такие боеприпасы отличаются непредсказуемостью. Корреспондент добавил, что кассетные боеприпасы производства НАТО имеют программируемый подрыв. По словам военкора, это означает, что «свистит не в вас, а разрывается точно над вами».