Военкор дал совет бойцам, как подготовиться к удару кассетными боеприпасами Военкор Живов призвал военных использовать максимальную защиту от кассетных боеприпасов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный корреспондент Алексей Живов в своем Telegram-канале посоветовал российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО, защищать все участки тела, чтобы выжить при ударах кассетными боеприпасами. Он подчеркнул, что такие боеприпасы отличаются непредсказуемостью.

Противник активно применят кассетные боеприпасы натовского образца. И я больше пишу для ребят, которые на войне или скоро туда попадут: только штурмовые броники, всегда в касках. Закрываете все участки тела хотя бы кевларом. Покупайте «пермячку» или аналоги. Лучше пусть будет потно и неудобно, чем мертво, — отметил военкор.

Он добавил, что кассетные боеприпасы производства НАТО имеют программируемый подрыв. По словам военкора, это означает, что «свистит не в вас, а разрывается точно над вами».

Живов также указал, что пока такие боеприпасы применяются украинской армией не на всех участках фронта, однако не исключено, что вскоре они начнут «прилетать везде».

Ранее сообщалось, что в Запорожской области погибла жительница города Токмак при обстреле частного сектора кассетными боеприпасами. Врио губернатор региона Евгений Балицкий уточнил, что ВСУ выпустили три таких боеприпаса по городу. По его словам, еще один мирный житель получил ранения и был госпитализирован.