Ходаковский заявил, что чуть не погиб под обстрелом HIMARS

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Александр Ходаковский

Замруководителя Росгвардии в Донецкой Народной Республике, бывший руководитель батальона «Восток» Александр Ходаковский попал под обстрел ракетами HIMARS со стороны ВСУ, об этом он рассказал в Telegram-канале. Он добавил, что теперь ему придется менять местоположение.

Сижу, никого не трогаю, «примус починиваю» — два прилёта хаймарсов. Мне говорили, что наши уже научились смещать точки прилета… Не на много, но хватило, чтобы не на голову, — сообщил Ходаковский.

Ходаковский уже давал российским военнослужащим ряд советов по выживанию на поле боя. Он отметил, что самое сложное в зоне боевых действий — научиться простым вещам, но именно соблюдение элементарных правил помогает бойцам уцелеть. В частности, он призвал никогда не снимать бронежилет и каску и не собираться большими компаниями.

Ранее военкор Алексей Живов посоветовал российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО, защищать все участки тела, чтобы выжить при ударах кассетными боеприпасами. Он подчеркнул, что такие боеприпасы отличаются непредсказуемостью. Корреспондент добавил, что кассетные боеприпасы производства НАТО имеют программируемый подрыв. По словам военкора, это означает, что «свистит не в вас, а разрывается точно над вами».