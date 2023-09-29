«Не один был»: мэр Горловки прокомментировал сообщения о покушении Мэр Горловки заявил, что попал под обстрел ВСУ

Фото: t.me/Prikhodko1970

Иван Приходько

Глава администрации Горловки Иван Приходько заявил, что попал под обстрел ВСУ. Так он прокомментировал РЕН ТВ сообщение военкора Александра Сладкова о том, что на градоначальника совершили покушение.

Был обстрел. Если Сладков решил, что это было покушение, наверное, покушение. Я там не один был. Поэтому все правда, комментариев не будет, — сказал Приходько.

Ранее Сладков заявил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар с расчетом ликвидировать главу горловской администрации. По словам журналиста, обстрел велся с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее также появилась информация о том, что в Крыму задержали организатора покушения на помощника вице-премьера Запорожской области Владимира Епифанова, которое произошло в июне. Злоумышленником оказался 39-летний мужчина, которого уже поместили в СИЗО. Как выяснилось, по указанию украинских кураторов он собрал у себя в гараже взрывное устройство, а затем установил его на автомобиле чиновника, пока машина находилась на техобслуживании.

Кроме того, силовики предотвратили покушение на главного редактора RT Маргариту Симоньян. В Москве и Рязанской области были задержаны участники группировки «Параграф-88». У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.