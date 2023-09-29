На Западе рассказали о проблемах ВСУ со снарядами для «Градов» WSJ: у ВСУ закончился изначальный запас ракет для РСЗО «Град»

Фото: МО Украины

Украинские военные исчерпали свой запас ракет для своих реактивных систем залпового огня «Град», сообщает The Wall Street Journal. О проблемах ВСУ со снаряжением рассказали изданию аналитики.

Это проблема для Украины, поскольку аналитики считают, что изначальные запасы страны уже иссякли, — говорится в статье, посвященной коррупции.

Так, год назад украинская армия имела в своем распоряжении 60 тысяч ракет 122 мм калибра для систем «Град», поставленных из США. При этом уже в августе 2023-го некоторые подразделения ВСУ остались с пустыми установками.

Отмечается, что Киев полностью зависит от своих западных партнеров в вопросе пополнения снарядов, поэтому данная ситуация показывает, что «у России все же может быть преимущество, потому что у нее больше запасов».

Ранее издание Forbes сообщило, что военнослужащие ВСУ используют импровизированные БМП из-за нехватки тяжелой бронетехники. С начала специальной военной операции украинцы потеряли 700 БМП из 1,2 тысячи, стоявших на вооружении. Сейчас солдаты ВСУ вынуждены использовать старые тягачи МТ-ЛБ образца 1970-х годов, уточнило издание.

27 сентября экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович предрек Украине проблемы с американской помощью. По его мнению, Киеву предстоит «крайне нелегкая борьба», чтобы помощь продолжала поступать.