Арестович предрек Украине проблемы с американской помощью Арестович заявил, что помощь США Украине в 2024 году заметно уменьшится

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Алексей Арестович

Украине следует ожидать заметного сокращения западной помощи в 2024 году, поскольку ее отношения с США серьезно ухудшились, заявил в интервью «ПолитНавигатору» экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович. По его мнению, Киеву предстоит «крайне нелегкая борьба», чтобы помощь продолжала поступать.

Ощущение, что отношения [между Украиной и США] натянулись. Украинский трек является одним из важных в американской повестке, Украина там мелькает постоянно и в негативном смысле. Поэтому нам предстоит крайне нелегкая борьба за продолжение помощи, — подчеркнул Арестович.

Он указал на то, что Киеву предстоит отбиваться от «мечей, которые летят в сторону Украины по поводу коррупции». Кроме того, Вашингтон станет все чаще требовать от Киева согласиться на переговоры. Все это приведет к кризису в отношениях между США и Украиной, считает он. Арестович уточнил, что пока прямо к переговорам никто Киев не толкает, однако такая мысль выражается в сомнениях, высказываемых по поводу неэффективных действий украинских властей.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что новая волна мобилизации на Украине, вероятно, произойдет зимой. При этом он подчеркнул, что в первую очередь ряды ВСУ должны пополнить Алексей Арестович, действующий советник главы администрации Михаил Подоляк и другие завравшиеся политики.