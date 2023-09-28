ВСУ начали использовать импровизированные БМП из-за нехватки техники

Фото: МО Украины

Военнослужащие Вооруженных сил Украины используют импровизированные БМП на фоне нехватки тяжелой бронетехники, сообщает издание Forbes. По данным издания, с начала специальной военной операции украинцы потеряли 700 БМП из 1,2 тысячи, стоявших на вооружении. Сейчас солдаты вынуждены использовать старые тягачи МТ-ЛБ образца 1970-х годов.

Эксперты издания подчеркивают, что импровизированные бронемашины получили условное наименование БМП-1ЛБ. Они представляют собой тягачи МТ-ЛБ с дополнительным бронированием и дистанционно управляемой станцией вооружения. Отмечается, что экипаж БМП-1ЛБ состоит из трех человек, максимальное количество пассажиров — восемь человек. Главным недостатком этой бронемашины является скорость. По данным Forbes, она передвигается со скоростью пешехода. Кроме того, усовершенствованный тягач, стоимость которого достигает $400 тысяч за единицу, отличается частыми поломками орудия.

Как сообщалось ранее, российские военнослужащие уничтожили первый польский бронетранспортер Rosomak в зоне СВО. Иностранная машина была настолько сильно повреждена, что завалилась на бок. Ее подбили на Бахмутском направлении, потери среди экипажа бронемашины неизвестны.