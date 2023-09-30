Белый дом хочет обеспечить Киев помощью на годы вперед

Белый дом намерен обеспечить Украине долгосрочную поддержку на годы вперед, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью The Atlantic. Для этого необходимо заручиться поддержкой конгресса. Салливан подчеркнул, что споры по поводу выделения дополнительных средств для Киева связаны с ограниченной группой законодателей из одной партии.

Хочу подчеркнуть, что суть не только в голосовании, которое будет проходить в ближайшие несколько дней, в последующие недели или в другие сроки. В конечном счете суть в том, чтобы мы продолжали поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, годами, а не месяцами. На другом уровне, но тем не менее годами. И мы привержены тому, чтобы заручиться для этого поддержкой обеих партий и обеих палат Конгресса США, — заявил помощник американского президента.

Обосновывая необходимость американской помощи и содействия Украине в проведении наступательных операций, Салливан подчеркнул, что это вопрос национальной безопасности для Соединенных Штатов. Он отметил, что речь идет не только о том, сколько территории Украина сможет вернуть, но и о предотвращении возможности нового наступления со стороны России и ее стремлении приобрести дополнительные участки украинской территории в других направлениях.

Ранее на заседании палаты представителей конгрессмены не смогли проголосовать за две поправки к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год. Обе поправки предусматривали сокращение военной помощи Украине. Одну из них предложил республиканец из Флориды Мэтт Гетц. В ней говорилось о полном отказе от выделения средств из казны на военную помощь Украине.

Позднее конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила, что нижняя палата парламента США все же отдаст голоса за исключение Украины из проекта оборонного бюджета. Она назвала такой шаг победой для страны.