The Drive: российские беспилотники «Герань» оснастили шрапнелью

Фото: МО РФ

Российские беспилотники «Герань» оснащены новой боевой частью, начиненной шрапнелью. Она выбрасывает вольфрамовые поражающие элементы, передает издание The Drive.

Также у беспилотников теперь планер из обновленного композитного материала, заполненный твердым пенопластом, и новые антенны. Они позволяют снизить угрозу воздействия систем РЭБ. Обновили у «Гераней» и аккумулятор с двигателем.

Россия может продолжать наступление на Украину с воздуха за пределами линии фронта, не расходуя имеющиеся у нее крылатые и баллистические ракеты малой дальности, — сообщает издание.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил со ссылкой на украинские издания, что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань-2» начали применять новую тактику. По информации ресурсов, дрон выключает двигатель перед тем, как нанести удар.

Операторы российских беспилотников «Ланцет», которых также называют «икcоводами», уничтожили танк Т72 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Украинский танк находился в осаде в деревьях, тем не менее его вычислили российские «иксоводы», прицелились и нанесли поражение цели.