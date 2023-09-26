Военкоры рассказали о новой тактике российских беспилотников Военкоры рассказали, что перед ударом российские дроны выключают двигатель

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщили со ссылкой на украинские издания, что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань-2» начали применять новую тактику. По информации ресурсов, дрон выключает двигатель перед тем, как нанести удар.

Перед тем как нанести удар, у «шахеда» на несколько секунд выключается двигатель и только после этого он направляется на поражение цели, — цитируют военкоры сообщения украинских ресурсов.

Ранее операторы российских беспилотников «Ланцет», которых также называют «икcоводами», уничтожили танк Т72 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Украинский танк находился в осаде в деревьях, тем не менее его вычислили российские «иксоводы», прицелились и нанесли поражение цели.

До этого ведущий эксперт в области БПЛА Денис Федутин заявил, что модифицированные беспилотники «Ланцет» изменят ход специальной военной операции — они смогут более эффективно поражать цели. Кроме того, использование пакетных систем поможет осуществлять одновременный запуск сразу нескольких дронов, добавил он.

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, дальность полета, а также устойчивость к радиоэлектронным помехам новейшего российского БПЛА «Ланцет» встревожили Украину и Запад.