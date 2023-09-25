Появились кадры уничтожения украинского танка Т72 российскими «иксоводами» Опубликованы кадры уничтожения украинского танка Т72 российскими БПЛА «Ланцет»

Фото: МО РФ

Применение модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» против военной техники ВСУ

Операторы российских беспилотников «Ланцет», которых также называют «икcоводами», уничтожили танк Т72 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Кадрами поделился Telegram-канал «Архангелы спецназа Z».

Судя по ролику, украинский танк находился в осаде в деревьях, тем не менее его вычислили российские «иксоводы», прицелились и нанесли поражение цели.

Ранее ведущий эксперт в области БПЛА Денис Федутин заявил, что модифицированные беспилотники «Ланцет» изменят ход специальной военной операции — они смогут более эффективно поражать цели. Кроме того, использование пакетных систем поможет осуществлять одновременный запуск сразу нескольких дронов, добавил он.

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, дальность полета, а также устойчивость к радиоэлектронным помехам новейшего российского БПЛА «Ланцет» встревожили Украину и Запад. Он отметил, что ВСУ не ожидали удара по стоянке МиГ-29, так как не предполагали, что «Ланцет» способен преодолеть около 70 км. Матвийчук не исключил, что у модернизированного «Ланцета» выросла боевая нагрузка.