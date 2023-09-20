Военэксперт объяснил, почему новейший «Ланцет» встревожил Украину и Запад Военэксперт Матвийчук: дальность полета нового «Ланцета» встревожила ВСУ и Запад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дальность полета, а также устойчивость к радиоэлектронным помехам новейшего российского БПЛА «Ланцет» встревожили Украину и Запад, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что ВСУ не ожидали удара по стоянке МиГ-29, так как не предполагали, что «Ланцет» способен преодолеть около 70 км.

Украинцы получили удар, откуда не ждали, не знали, что «Ланцет» пройдет 70 км. Из-за этого Запад — США, ФРГ, поставляющие Украине оружие, поняли, что их технику могут поразить все средства ВС РФ, в том числе новейшими БПЛА «Ланцет». Предположу, что «Ланцет» дальнобойнее предшественника, устойчив к РЭБ. Это абсолютно новое средство поражения, — добавил Матвийчук

Собеседник не исключил, что у модернизированного «Ланцета» выросла боевая нагрузка.

Ранее Forbes выпустил материал, где говорится, что у ВСУ могут возникнуть большие проблемы после появления у России на поле боя новой модификации беспилотника «Ланцет». В издании отметили, что недавно такой начиненный взрывчаткой дрон поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога. В Forbes предположили, что эта атака могла стать боевым дебютом нового «Ланцета».