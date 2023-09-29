Ракета ВСУ влетела в гостиницу в ДНР Дрозденко: ракета ВСУ влетела в здание гостиницы в Енакиево в ДНР

Фото: МО Украины

Здание гостиницы в Енакиево в ДНР попало под обстрел ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, в гостинице проживали строители из области, восстанавливающие город.

Ракета прилетела не куда-нибудь, а в гостиницу, где живут ленинградские строители, восстанавливающие город. <...> Жертв нет, — написал он.

29 сентября военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что в ДНР на мэра Горловки Ивана Приходько совершили покушение.

Ранее сообщалось, что замруководителя Росгвардии в Донецкой Народной Республике, бывший руководитель батальона «Восток» Александр Ходаковский попал под обстрел ракетами HIMARS со стороны ВСУ. Он добавил, что теперь ему придется менять местоположение.

До этого военкор Алексей Живов посоветовал российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО, защищать все участки тела, чтобы выжить при ударах кассетными боеприпасами. Он подчеркнул, что такие боеприпасы отличаются непредсказуемостью. Корреспондент добавил, что кассетные боеприпасы производства НАТО имеют программируемый подрыв. По словам военкора, это означает, что «свистит не в вас, а разрывается точно над вами».