Владимир Кличко отказался умирать за Украину Владимир Кличко: за Украину сложнее жить, чем умирать

Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

За Украину сложнее жить, чем умирать, заявил бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в интервью немецкому телеканалу ZDF. Таким образом он объяснил журналисту, почему не служит в рядах ВСУ.

Я не готов умереть за страну. Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть, — заявил спортсмен.

Брат мэра Киева также отметил, что в этом и заключается разница между русскими и украинцами. Кличко считает, что граждан России принуждают идти на фронт, а жители Украины якобы стремятся попасть туда добровольно.

Украинцы другие... Большинство людей, которые у нас на фронте, не мобилизованы, — сказал Владимир Кличко.

Ранее издание Asia Times писало, что серьезные потери среди личного состава ВСУ заставляют Киев использовать беспрецедентные меры для восполнения своей армии. В частности, власти отправляют на фронт инвалидов. При этом украинские ресурсы используют дезинформацию о рисках мобилизации в России, чтобы дестабилизировать россиян.

Владимир Кличко — чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг (1996). Чемпион мира среди военнослужащих (1995). Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015). Рекордсмен по количеству побежденных соперников за титул чемпиона мира в тяжелом весе — 23. Занимает 42-е место в рейтинге лучших боксёров всех времен вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec.