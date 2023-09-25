На Украине может ужесточиться порядок мобилизации Арестович: против уклонистов на Украине будут применяться более жесткие меры

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Порядок мобилизации на Украине будет ужесточаться, заявил бывший советник офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу журналиста Василия Голованова. По его словам, в отношении уклонистов будут применяться более жесткие меры.

Порядок мобилизации будет ужесточаться, потому что иначе мы не выживем... Не должно быть иллюзий, это вопрос жизни и смерти <...> Думаю, что работодателей будут ограничивать в приеме на работу людей, не состоящих на учете в военкомате, будет налажен учет, и придется идти многим, если не всем, — сказал Арестович.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что мобилизационный потенциал Украины составляет еще около 50 тысяч человек. Он подчеркнул, что такое количество людей возможно призвать, если привлекать к военной службе ограниченно годных.

Дандыкин уточнил, что также Украина пытается вернуть в страну мужчин-беженцев призывного возраста. Некоторые страны откликнулись на просьбы Киева. В их числе оказалась и Польша, но после охлаждения отношений из-за эмбарго на ввоз украинского зерна выдача людей этой страной Киеву маловероятна, считает капитан.