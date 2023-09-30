Российская артиллерия ликвидировала шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке

Фото: МО РФ

Артиллеристы группировки «Юг» Вооруженных сил России ликвидировали шесть опорных пунктов украинской армии в населенном пункте Клещеевка в ДНР, сообщил ТАСС глава пресс-центра группировки Георгий Минесашвили. Кроме этого, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» ударили по ВСУ около Предтечино.

Российские артиллеристы поразили живую силу и технику противника в 25 районах. Было уничтожено восемь беспилотников, 11 автомобилей, боевая машина пехоты, гаубица «Мста-Б» и другое вооружение.

На Марьинском и Авдеевском направлениях группировка «Юг» отразила две вражеские атаки и уничтожила две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Также были ликвидированы две ДРГ близ Андреевки, сказал Минесашвили.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Андреевкой на южном фланге Артемовска. Он отметил, что на позицию был сброшен снаряд. В результате прямого попадания произошла детонация боекомплекта.

24 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что село Клещеевка в пригороде Артемовска находится под контролем ВС РФ. В качестве доказательства он опубликовал видео, на котором бойцы группировки «Карлсон» спецназа «Ахмат» поражают позиции украинских военных в населенном пункте.