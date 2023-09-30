Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в Спорном

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие Южной группировки войск нанесли удар по позициям украинских военных в районе населенного пункта Спорное в ДНР, кадрами с места поделилось в Telegram Минобороны РФ. На опубликованной записи показано не менее пяти взрывов в полях.

Работает артиллерия Южной группировки войск: уничтожение позиции боевиков ВСУ в районе населенного пункта Спорное, — говорится в сообщении Минобороны.

Как заявил ранее советник главы ДНР Ян Гагин, вечером 28 сентября украинские военные попытались пересечь железнодорожную ветку в пригороде Артемовска, в ночь на 29 сентября эти действия продолжились. Он подчеркнул, что российским силам удалось отбить попытки нападения ВСУ, суммарно были убиты более 20 военных.

До этого советник главы ДНР заявлял, что российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Андреевкой на южном фланге Артемовска. Он отметил, что на позицию был сброшен снаряд — в результате прямого попадания произошла детонация боекомплекта.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка на Артемовском направлении. По его словам, украинские военные были частично уничтожены.